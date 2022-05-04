Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»

В США выставили на продажу квартиру, в которой снимался фильм «Матрица: Воскрешение»

Фото: Village Roadshow Pictures / Globallookpress.com

В США появилась возможность пожить в доме, где снимался научно-фантастический боевик «Матрица: Воскрешение». Квартиру в здании, изображение которого появляется в самом начале официального трейлера к фильму, выставили на продажу в городе Сан-Франциско, пишет Realtor.com.

Жилье находится на улице Вальехо в районе Русский Холм (Russian Hill). Владелец недвижимости хочет получить за нее 4,2 миллиона долларов (281,4 миллиона рублей). Квартира площадью 242,5 квадратного метра состоит из двух уровней и обладает тремя спальнями, двумя ванными комнатами и отдельным санузлом.

На верхнем уровне расположена гостиная с эркером, камином и встроенным книжным шкафом, полностью оборудованная кухня с гранитной столешницей, две гардеробные и балкон. На нижнем этаже находятся спальни, прачечная и выход в засаженный зеленью внутренний дворик. Из окон дома открывается вид как на город, так и на тихий личный участок.

Ранее в Нью-Йорке решили продать особняк, который в 1990-х годах принадлежал ныне покойному итальянскому модельеру Джанни Версаче. Нынешние владельцы попросили за дом 70 миллионов долларов (на тот момент более 4,9 миллиарда рублей).

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая
В США убили знаменитого петуха
Вупи Голдберг резко раскритиковала идею отмены права на аборт
Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно
Захарова заявила об игнорировании Израилем роста неонацизма на Украине
В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»
Ценам на нефть пообещали рост в условиях введения эмбарго
Оппозиционные депутаты потребовали отставки премьер-министра Армении
Нефть подорожала из-за возможного отказа ЕС от импорта из России
Юрист оценил вероятность выдачи Невзорова Израилем при запросе России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.