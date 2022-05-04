В США появилась возможность пожить в доме из «Матрицы»

В США выставили на продажу квартиру, в которой снимался фильм «Матрица: Воскрешение»

В США появилась возможность пожить в доме, где снимался научно-фантастический боевик «Матрица: Воскрешение». Квартиру в здании, изображение которого появляется в самом начале официального трейлера к фильму, выставили на продажу в городе Сан-Франциско, пишет Realtor.com.

Жилье находится на улице Вальехо в районе Русский Холм (Russian Hill). Владелец недвижимости хочет получить за нее 4,2 миллиона долларов (281,4 миллиона рублей). Квартира площадью 242,5 квадратного метра состоит из двух уровней и обладает тремя спальнями, двумя ванными комнатами и отдельным санузлом.

На верхнем уровне расположена гостиная с эркером, камином и встроенным книжным шкафом, полностью оборудованная кухня с гранитной столешницей, две гардеробные и балкон. На нижнем этаже находятся спальни, прачечная и выход в засаженный зеленью внутренний дворик. Из окон дома открывается вид как на город, так и на тихий личный участок.

Ранее в Нью-Йорке решили продать особняк, который в 1990-х годах принадлежал ныне покойному итальянскому модельеру Джанни Версаче. Нынешние владельцы попросили за дом 70 миллионов долларов (на тот момент более 4,9 миллиарда рублей).