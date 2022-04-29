В Нью-Йорке продадут особняк Версаче

Бывший особняк Джанни Версаче выставили на продажу за 70 миллионов долларов

В Нью-Йорке выставили на продажу особняк, который в 1990-х годах принадлежал ныне покойному итальянскому модельеру Джанни Версаче. Владельцы попросили за объект несколько десятков миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Бывший дом модельера принадлежит шведскому предпринимателю Томасу Санделлу и его супруге Химене. Они попросили за него 70 миллионов долларов (более 4,9 миллиарда рублей). Супруги владеют особняком с 2005 года, когда приобрели его у семьи Версаче за 30 миллионов долларов. Сам модельер купил объект в 1995 году за 7,5 миллиона долларов.

Особняк в шесть этажей площадью в 1,3 тысячи квадратных метров находится недалеко от Центрального парка. В общей сложности в доме 17 комнат. В дизайне сохранились оригинальные элементы отделки, включая мраморные и мозаичные полы, австрийский паркет, а также росписи на стенах и потолке.

На данный момент семья Санделла не живет в особняке. Риелторы высоко оценили объект, назвав его произведением искусства. «Это как попасть в "Алису в стране чудес", созданную Джанни Версаче», — отметила Никки Филд из агентства Sotheby's International Realty.

В мае 2016 года особняк предложили сдавать в аренду — в месяц за жилье попросили 120 тысяч долларов. На тот момент рыночная стоимость объекта оценивалась в 36 миллионов долларов.