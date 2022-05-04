Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев отреагировал на желание НАТО выйти из договора с Россией

Медведев ответил на желание НАТО выйти из договора с РФ фразой из романа «Золотой теленок»

Фото: Globallookpress.com

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал судьбу Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года словами из романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, заявление альянса о том, что он не связан договором с Россией, означает, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран» НАТО.

«Обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — так на желание НАТО выйти из договора с Россией отреагировал Медведев.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Глава ОПЕК заявил о невозможности заменить российскую нефть
«Гоголь-центр» прокомментировал cлухи о слиянии с другим театром
Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая
Сестра застреленного российского хоккеиста рассказала подробности убийства
Родственница надела подвенечное платье на свадьбу и затмила невесту
Москвичам рассказали про «удочки» и «косынки» в арсенале спасателей
Раскрыт секрет стройности испанской королевы Летиции
Россиянам раскрыли стоимость прямых перелетов в зарубежные страны весной
В Нью-Йорке продадут квартиру ведущего «Топ-модель по-американски»
Алишер Усманов решил судиться из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.