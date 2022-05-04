Медведев отреагировал на желание НАТО выйти из договора с Россией

Медведев ответил на желание НАТО выйти из договора с РФ фразой из романа «Золотой теленок»

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал судьбу Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года словами из романа «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, заявление альянса о том, что он не связан договором с Россией, означает, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран» НАТО.

«Обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — так на желание НАТО выйти из договора с Россией отреагировал Медведев.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия — НАТО от 1997 года. По словам председателя Военного комитета НАТО Роба Бауэра, договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов.