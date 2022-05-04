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В НАТО отказались соблюдать положения договора с Россией

Представитель НАТО Бауэр заявил, что альянс отказывается от соблюдения договора с Россией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Североатлантический альянс отказывается от соблюдения положений Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. Об этом сообщил председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр, передает Financial Times.

Бауэр отметил, что договор «не будет сдерживать» альянс при осуществлении его планов. «На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий», — заявил военачальник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств бывшего СССР. Он отметил, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен Основополагающий акт Россия-НАТО.

Один из главных пунктов акта — отказ НАТО от размещения ядерного оружия на территории стран, которые войдут в альянс после подписания акта, а также — отказ от строительства мест для хранения ядерного оружия на территории этих государств. Кроме того, по договору Россия и НАТО отказываются от размещения на границах значительных объемов вооружения.

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Николай Чигасов
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