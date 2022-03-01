Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров призвал Запад отказаться от военных объектов на территории бывшего СССР

Лавров призвал Запад отказаться от создания военных объектов на территории бывшего СССР

Фото: пресс-служба МИД РФ

Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории бывшего СССР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — сказал он на конференции по разоружению. Министр подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.

Кроме того, глава российского МИД заметил, что Запад не показывает готовности предоставить России гарантии безопасности, которые, в частности, подразумевают отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Россия призвала членов Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Лавров заявил об отсутствии ракет средней и меньшей дальности у России
Аутоиммунные заболевания связали с заражением вирусами герпеса
Власти ДНР заподозрили ОБСЕ в пособничестве украинским войскам
Оценена доступность ипотеки в России
Лавров потребовал от США «вернуть домой» ядерное оружие из Европы
Первая западная страна решила отказаться от российской нефти
Стало известно о критической нехватке ПЗРК и ракет у ВСУ
Мюнхенский филармонический оркестр отстранил от работы Валерия Гергиева
«Динамо» объявило о расторжении контракта с украинским тренером
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.