Лавров призвал Запад отказаться от военных объектов на территории бывшего СССР

Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории бывшего СССР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — сказал он на конференции по разоружению. Министр подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.

Кроме того, глава российского МИД заметил, что Запад не показывает готовности предоставить России гарантии безопасности, которые, в частности, подразумевают отказ от дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

17 декабря 2021 года Россия предложила НАТО и США проекты договоров по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Россия призвала членов Североатлантического альянса отказаться от дальнейшего расширения на Восток и ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

