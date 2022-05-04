Названы российские регионы-лидеры по вводу жилья

В 2021 году лидером по вводу жилья среди регионов России стала Ленинградская область

За 2021 год лидером среди российских регионов по объему ввода жилья стала Ленинградская область — на одного человека пришлось 1,772 квадратного метра. Об этом в своем исследовании сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в 2021 году в России ввели 92,5 миллиона квадратных метров жилья — на 12,7 процента больше, чем в 2020-м. На каждого россиянина пришлось 0,6 квадратного метра. Наравне с Ленинградской областью лидерами также назвали Калининградскую и Московскую области, где в пересчете на каждого жителя пришлось 1,237 и 1,186 квадратного метра соответственно.

Показатель больше квадратного метра также зафиксировали в Липецкой области (1,109 «квадрата»), Краснодарском крае (1,105), Тюменской (1,099) и Сахалинской (1,039) областях. Восьмую и девятую строчку рейтинга заняли Севастополь и Калужская область с показателями в 0,992 и 0,851 квадратного метра соответственно. Топ-10 замкнула Воронежская область (0,815 квадратного метра).

В конце списка из 85 позиций оказались Мурманская область и Чукотский автономный округ с показателями в 0,070 и 0,060 квадратного метра соответственно. Относительно невысокое значение также зафиксировали в Магаданской области — 0,078 квадратного метра.

Ранее руководитель комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков назвал регионы России с самыми тесными квартирами в новостройках. Лидерами рейтинга оказались Ленинградская область, Адыгея, Санкт-Петербург и Алтай.