Названы регионы России с самыми тесными новыми квартирами

«Российская газета»: эксперт назвал Ленобласть регионом с самыми тесными новостройками

Регионами России с самыми тесными новостройками оказались Ленобласть, Адыгея, Санкт-Петербург и Алтай. Такие данные назвал руководитель комитета Российской гильдии управляющих и девелоперов Михаил Хорьков в своем исследовании, пишет «Российская газета».

Наименьшей площадь квартир в строящихся домах оказалась в Ленинградской области — 39 квадратных метров. Второе место заняла Республика Адыгея со средней площадью 43 «квадрата», а третье и четвертое — Республика Алтай и Санкт-Петербург со средним метражом в 44 «квадрата». В пятерку регионов с тесными квартирами также вошла Архангельская область — там средняя площадь квартир в новостройках составила 45 квадратных метров.

В целом по России, по данным Хорькова, средняя площадь жилья в новостройках составила 50 квадратных метров. Эксперт отметил, что на площади жилья сказывается желание застройщиков сэкономить на фоне активно дорожающих с 2020 года стройматериалов. В связи с этим на рынке появляется все больше компактных и бюджетных вариантов.

Самые просторные квартиры специалист обнаружил в Чеченской Республике (90 квадратных метров), Ингушетии (74 квадратных метра), а также в Дагестане и Кабардино-Балкарии (69 квадратных метров в обоих регионах). Наличие большого числа просторных квартир в кавказских регионах Хорьков объяснил социальным фактором. В этих локациях высокая доля многодетных семей, а также многие взрослые дети проживают с родителями, поэтому студии там не востребованы.

Ранее участники рынка жилой недвижимости в Петербурге обеспокоились массовым появлением квартир-студий в старых домах. Обычно это происходит, когда собственники бывших коммуналок «нарезают» одно помещение на несколько отдельных маленьких, проводя незаконную перепланировку и доставляя неудобства соседям по зданию.