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Группа Reflex отсудила у баскетбольного клуба миллион рублей за песню Non Stop

Поп-группа Reflex отсудила у баскетбольного клуба МБА миллион рублей за песню Non Stop
Вячеслав Тюрин и Ирина Нельсон

Вячеслав Тюрин и Ирина Нельсон. Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Участники российской поп-группы Reflex отсудили у баскетбольного клуба МБА один миллион рублей за песню Non Stop. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что в январе автор хита Вячеслав Тюрин подал иск на спортивную команду за использование композиции 2003 года выпуска в превью нового игрового сезона. Отмечается, что МБА использовала кавер на Non Stop, и кавер-группу никто к делу не привлек, однако суд обязал выплатить Тюрину компенсацию за обход авторских прав.

В октябре 2021 года солистка группы Reflex Ирина Нельсон рассказала, что ее уже на протяжении 20 лет преследует один и тот же фанат. По словам певицы, поклонник неотступно следует за ней во всей города, где проходят ее концерты, и покупает самые дорогостоящие билеты на ее выступления.

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Сергей Равин
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