Российская певица рассказала о преследующем ее 20 лет фанате

Солистка российской поп-группы Reflex Ирина Нельсон в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала, что ее уже на протяжении 20 лет преследует один и тот же фанат.

По словам певицы, поклонник неотступно следует за ней во всей города, где проходят ее концерты и покупает самые дорогостоящие билеты на ее выступления. Однажды Нельсон спросила у мужчины, не надоело ли ему это, на что тот ответил, что «сразу пропал», впервые услышав ее голос, и что «это на всю жизнь».

Материалы по теме «Люди не понимали, что происходит» Как Россия столкнулась с кризисом 2008 года, влюбилась в хипстеров и новый рэп «Бодрячком, пацанчики!» Как Россия нашла героев-фриков в интернете и полюбила «Рюмку водки на столе»

Исполнительница также рассказала, что ее поклонник начинает каждый день с просмотра ее постов в социальной сети Instagram, а когда выходят новые песни, заслушивает их до дыр. Мужчина работает в детской реанимации и слушает песни Нельсон в наушниках даже когда ставит капельницу. При этом он имеет счастливую семья, а его ребенок знает все песни Reflex.

Певица призналась, что поначалу преследования поклонника ее напрягали, однако теперь она спокойно относится к его фанатизму. Кроме того, Нельсон призналась, что пользуется услугами телохранителей, поскольку ее поклонники «хотят потрогать, взяться, погладить, положить руку на плечо или всем своим видом показать, что им все можно».

Группа Reflex была основана в 1999 году, Ирина Нельсон была ее ведущей солисткой вплоть до своего ухода из коллектива в 2007 году, после чего стала выступать сольно. С 2012 года исполнительница совмещает сольную карьеру с работой в группе.