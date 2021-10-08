Лев Лещенко вспомнил о «своеобразном ренессансе» в 1970-х годах

Эстрадный певец Лев Лещенко в интервью «Ленте.ру» вспомнил о «своеобразном ренессансе», случившемся в 1970-х годах.

«Начиная с 1965 года началось возрождение всех культурных начинаний. В начале 70-х на площадях собирались поэты, читали стихи. Послевоенное время длилось долго, и вот тут началось восстановление», — рассказал артист.

По его словам, эстрада того времени отличалась от появившегося позже шоу-бизнеса, так как туда невозможно было попасть без образования и таланта. Кроме того, шла подготовка к Олимпиаде. «Нужно было показать Москву благополучной, открытой. И это все было: люди приезжали, происходил мощный обмен. Происходило мощное движение в сторону демократизации», — отметил Лещенко.

На вопрос, чем то время отличалось от нынешнего, он ответил, что в современном мире разрушена вся вербальная коммуникация, а люди и их жизнь стали жестче. «Невозможно воспитать человека, если его не вынуждать развиваться. Я стал личностью только благодаря тому, что меня заставляли слушать "Времена года" Чайковского, и я их знаю. А сейчас не только "Времена года", а Чайковского-то не все вспомнят», — сказал исполнитель.

По мнению певца, пропала большая дружба и ценностные стандарты, которые заставляют развиваться. При этом он добавил, что людей немного объединяет спорт.