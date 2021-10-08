Лев Лещенко оценил творчество Моргенштерна и «Пошлой Молли»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил творчество рэпера Моргенштерна и рок-группы «Пошлая Молли». Слова певца приводятся в интервью «Ленте.ру», опубликованном в пятницу, 8 октября.

Лещенко заявил, что молодые артисты зачастую добиваются общественного внимания через эпатаж. «На "Музыкалити" я встречался с "Пошлой Молли" — с этим мальчиком. И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать… Это хайп — возможность засветиться через эпатаж», — объяснил он.

Артист отметил, что ему хотелось бы поработать с новыми исполнителями, но только если они умеют петь или писать хорошие песни: «Мне хочется слушать голос или поэзию. Или видеть, что я работаю с композитором. А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" — ни то, ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают».

В декабре 2019 года Лещенко совместно с фронтменом «Пошлой Молли» Кириллом Бледным принял участие в шоу «Музыкалити» на YouTube-канале творческого объединения Gazgolder. На передаче они обсудили число своих сексуальных партнеров и оценили современные музыкальные композиции.