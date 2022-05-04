В бундестаге призвали вызвать «на ковер» украинского посла за слова о Шольце

Глава «Альтернативы для Германии» призвал вызвать украинского посла за оскорбление Шольца

Правительство ФРГ должно немедленно вызвать «на ковер» посла Украины в Германии Андрея Мельника за оскорбление канцлера Олафа Шольца. Об этом заявил глава партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла, передает РИА Новости.

«Нельзя мириться с такими провокациями и оскорблениями конституционных органов, не предпринимая никаких действий. Правительство ФРГ должно немедленно вызвать посла Мельника», — заявил депутат бундестага.

Хрупалла также указал на безответственную и недипломатичную риторику посла. «Он хочет втянуть Германию в конфликт и утверждает, что "третья мировая война уже началась". Эта риторика безответственна», — подчеркнул политик.

Ранее Шольц заявил, что отказ Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить украинскую столицу.

Мельник раскритиковал канцлера за отказ посетить Киев. Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в Киеве.