В Казахстане передумали закреплять статус Назарбаева в конституции

Госсекретарь Казахстана заявил, что статус Назарбаева не требует закрепления в конституции

В Казахстане передумали закреплять в конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале госсекретарь Ерлан Карин.

Он написал, что Конституционный совет дал положительное заключение по проекту поправок в основной закон страны.

«В Конституционный совет было направлено дополнительное обращение об исключении нормы, касающейся статуса первого президента. По мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента общеизвестна и не требует отдельного закрепления в конституции», — заявил Карин.

В конце апреля член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов сообщил, что статус Назарбаева пропишут в основном законе Казахстана. «В конституции у нас записано, что это регулируется конституцией и конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой конституции», — сказал он.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Экономические требования сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в беспорядки, которые подавили с помощью армии. По официальным данным, погибли 230 человек. После этого Назарбаев потерял несколько постов, его родственников отправили в отставку.