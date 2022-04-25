В конституции Казахстана пропишут статус Назарбаева

Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева закрепят в Конституции страны

Статус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пропишут в Конституции страны. Об этом рассказал член рабочей группы по конституционной реформе Ермек Абдрасулов, сообщает Tengrinews.kz.

«Что касается вопросов статуса первого президента, в конституции у нас записано, что это регулируется Конституцией и конституционными законами. Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой конституции», — сказал Абдрасулов.

Первый президент является основателем независимого Казахстана, продолжил он. «То есть этот статус будет определен. Это будет иметь, я думаю, большое значение, потому что те заслуги, тот объективный факт, который есть (вы все видели, это весь мир видит), он будет закреплен в Конституции», — заключил Абдрасулов.

2 января 2022 года в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо. Экономические требования быстро сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены с помощью армии. По официальным данным, погибли 230 человек.

После этого Назарбаев потерял ряд своих постов. Несколько его родственников были отправлены в отставку.