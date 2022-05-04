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Врач перечислил способы избежать похмелья

Врач Абакумов посоветовал отказаться от сладких настоек и курения, чтобы избежать похмелья

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Терапевт Олег Абакумов перечислил способы борьбы с похмельем. Об этом сообщает издание «Ежедневные новости Владивостока».

По мнению Абакумова, чтобы избежать абстинентного синдрома, лучше отказаться от сладких настоек и алкогольных коктейлей. Кроме того, не следует пить спиртные напитки натощак, закусывать их жирной, острой, соленой пищей, совмещать алкоголь с употреблением кофе и курением. Кроме того, врач посоветовал во время застолья чередовать алкоголь с негазированной водой.

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Если наутро похмелье все же есть, Абакумов советует принять обезболивающие или противовоспалительные препараты, проветрить помещение и выспаться. Прием витаминов, БАДов и энтеросорбентов он считает неэффективным.

Ранее диетолог Мария Бакутина рекомендовала при алкогольном отравлении отвар овса и медовый раствор. При сильном похмелье, напомнила она, необходимо пить как можно больше жидкости, не менее 2,5 литра в день.

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Александра Лисица
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