Названы шесть эффективных напитков при сильном похмелье

Диетолог Бакутина посоветовала отвар овса и медовый раствор при алкогольном отравлении

При сильном похмелье необходимо пить как можно больше жидкости, не менее 2,5 литра в день. С симптомами помогут справится действенные средства, их в беседе с «Газетой.Ru» назвала диетолог Мария Бакутина.

По ее словам, одними из самых эффективных напитков, которые помогают справиться с алкогольным отравлением, являются минеральная негазированная вода, морс и крепкий черный чай. Также симптомы похмелья поможет снять отвар овса. Для его приготовления диетолог посоветовала взять одну столовую ложку овса, залить ее литром воды, кипятить 30 минут и настаивать в течение десяти часов. Бакутина подчеркнула, что такой отвар можно принимать по одной столовой ложке перед едой два-три раза в день.

Диетолог добавила, что вывести токсины из организма помогут капустный рассол и медовый раствор (одну-две чайные ложки меда смешивают с одной столовой ложкой теплой воды). «Раствор обладает общеукрепляющими свойствами, так как содержит множество витаминов и микроэлементов», — пояснила врач.

Пищеварительную систему улучшат кисломолочные продукты, к примеру, кефир или нежирный йогурт, а восстановить желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) помогут куриный бульон или суп. Кроме того, специалист напомнила про примем сорбентов (энтеросгель, полисорб, активированный уголь), выводящих токсины и шлаки из организма.

«При приеме сорбентов внутрь происходит устранение последствий интоксикаций для организма путем поглощения и нейтрализации токсинов в желудке, кишечнике», — сказала Бакутина.

Врач заметила, что при сильном отравлении основной рекомендацией является вызов врача или обращение в поликлинику для оказания необходимой помощи, в том числе постановки детоксикационных капельниц.