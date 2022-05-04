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Киллеру Ореховской ОПГ дали новый срок за попытку убийства замначальника РОБОП

В Москве главарь Ореховской ОПГ получил пожизненное за покушение на замначальника РОБОП
Сергей Буторин

Сергей Буторин. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

В Москве главарь и киллер Ореховской ОПГ получили новые сроки за попытку убийства в 1998 году замначальника регионального отдела по борьбе с оргпреступностью (РОБОП) управления МВД по Центральному округу столицы Николая Петрова. Об этом в среду, 4 мая, «Ленте.ру» сообщили в Бабушкинской районном суде столицы.

Суд признал Сергея Буторина, известного в криминальном мире как Ося, виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов») УК РФ и приговорил его к 13 годам колонии. В совокупности с приговором от 2011 года Ося отправился в колонию на пожизненный срок. Также 12 лет и шесть месяце колонии получил непосредственных исполнитель убийства — киллер группировки Марат Полянский, ранее осужденный в 2013 году.

Петрова пытались застрелить утром 3 декабря 1998 года рядом со станцией метро «Свиблово», когда он шел на службу. Пуля попала ему в голову с небольшого расстояния, однако он выжил. Долгое время преступление оставалось нераскрытым, пока в 2017 году Полянский, находившийся в колонии, не написал явку с повинной.

2 июля сообщалось, что Нелидовский межрайонный суд Тверской области отказался переводить киллера Ореховской организованной преступной группы (ОПГ) Александра Пустовалова (Саша Солдат) из колонии строгого режима в колонию-поселение.

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Владимир Седов
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