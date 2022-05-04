Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Подсчитано количество прибивших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса

В Россию с территории Донбасса и Украины прибыли более 1,1 миллиона человек

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Более 1,1 миллиона человек прибыли в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Они прибыли на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым. Среди них — почти 200 тысяч детей. Сейчас 33 тысячи беженцев находятся в 508 пунктах временного размещения в 52 регионах страны.

Также стало известно, что у почти 200 тысяч беженцев есть российское гражданство, более чем у 608 тысяч — паспорта ДНР и ЛНР. Остальные — граждане Украины и других государств.

3 мая координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Среди эвакуированных были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Умер первый глава независимой Белоруссии
Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт нефти из России
Российский фондовый рынок открылся ростом
Речь Уилла Смита пропала из YouTube-канала премии «Оскар»
Знакомство в приложении обошлось москвичке в 700 тысяч рублей
Евросоюз предложил ввести санкции против руководивших операцией в Мариуполе
Россия сократила переработку нефти
Хазанов рассказал о неловком случае с Якубовичем
Названы районы Москвы с сократившимся количеством жилья
Россиянам назвали самую правильную схему питания для стройности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.