Подсчитано количество прибивших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса

В Россию с территории Донбасса и Украины прибыли более 1,1 миллиона человек

Более 1,1 миллиона человек прибыли в Россию с территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Они прибыли на территорию России через пункты пропуска Ростовской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым. Среди них — почти 200 тысяч детей. Сейчас 33 тысячи беженцев находятся в 508 пунктах временного размещения в 52 регионах страны.

Также стало известно, что у почти 200 тысяч беженцев есть российское гражданство, более чем у 608 тысяч — паспорта ДНР и ЛНР. Остальные — граждане Украины и других государств.

3 мая координатор ООН на Украине Оснат Лубрани заявила, что с 29 апреля при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) с завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуирован 101 человек. Среди эвакуированных были женщины, дети и пожилые люди, прятавшиеся от бомбардировок в бункерах под сталелитейным заводом. По словам Лубрани, все они смогли увидеть дневной свет после двух месяцев.