«Газпром» обнаружил реверс в оставшуюся без газа из России Польшу

«Газпром» заявил о виртуальном реверсе газа в Польшу из Италии и Франции

«Газпром» обнаружил виртуальный реверс газа в Польшу, которая ранее осталась без российских поставок, сообщил официальный представитель Сергей Куприянов. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Газпрома».

Страна, отказавшаяся от расчетов в рублях, сначала стала получать российский газ через физический реверс по газопроводу «Ямал – Европа» от Германии, но 2 мая Германия его прекратила.

«Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», — сообщил Куприянов, добавив, что газ используют в том числе для закачки в польские подземные хранилища.

При этом число заявок от европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину на этой неделе выросло на 43 процента, уточнили в «Газпроме».