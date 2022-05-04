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«Газпром» сообщил о росте числа заявок Европы на поставку газа из России

Число европейских заявок на газ из России транзитом через Украину выросло на 43%

Фото: Игорь Руссак / DPA / Globallookpress.com

Число заявок от европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину на этой неделе выросло на 43 процента, сообщили в «Газпроме». Об этом пишет ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о необходимости исключить оплату газа в долларах и евро. «Газпром» предложил западным партнерам следующую схему оплаты голубого топлива: сперва требуется открыть валютный и рублевый счета в российском Газпромбанке, чтобы переводить на первый сумму оплаты, затем банк самостоятельно конвертирует валюту и переводит ее в рубли, и потом компания с рублевого счета платит «Газпрому».

Многие западные страны воспротивились такому решению. Исключением стала Венгрия. О согласии страны платить за российский газ в рублях заявил в конце апреля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Он также подчеркивал, что Венгрия по-прежнему выступает против запрета на поставки нефти и газа из России в Европу.

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Алина Гончарова
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