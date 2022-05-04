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Шольц увидел проблему в отказе Киева принимать Штайнмайера

Канцлер ФРГ Шольц счел проблемой отказ Зеленского принять Штайнмайера в Киеве

Фото: Omer Messinger / dpa / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять в Киеве немецкого лидера Франк-Вальтера Штайнмайера «является проблемой». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

«То, что президента Федеративной Республики [Франк-Вальтера Штайнмайера] отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке», — указал он.

Также Шольц добавил, что украинская сторона должна приложить силы для решение данной проблемы.

12 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать Штайнмайера в Киеве. Немецкое издание Bild сообщало, что немецкий президент собирался посетить Украину 13 апреля в компании правительственных делегаций других государств Европейского союза (ЕС).

Позднее Шольц сообщил, что сбит с толку данным решением украинской стороны и не собирается в ближайшее время посещать Киев. Он отметил, что отказ Зеленского принять Штайнмайера не дает ему возможности посетить украинскую столицу. Шольц подчеркнул, что нежелание Зеленского видеть немецкого президента является заметным событием.

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Варвара Кошечкина
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