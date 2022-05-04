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КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Минобороны Японии сообщило о запуске КНДР, предположительно, баллистической ракеты

Фото: Toru Hanai / Reuters

Министерство обороны Японии сообщило о том, что КНДР провела запуск неопознанного снаряда,
предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

На данный момент в министерстве выясняют повлияет ли пуск возможной ракеты на Японию. В ведомстве также обратились к морским судам с просьбой следить за информацией и в случае обнаружения фрагментов ракеты, не приближаясь к ним, сообщить о находке. Отмечается, что ракета, выпушенная Северной Кореей уже, возможно, упала.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу. Политик встретился с командованием Корейской народной армии (КНА) во время военного парада. Выступая на мероприятии, Ким Чен Ын выразил желание КНДР сохранять «абсолютное преимущество» армии и «непрерывно улучшать» ее.

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Марина Совина
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