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Раскрыты подробности запуска баллистической ракеты Северной Кореи

В Минобороны Японии рассказали о запущенной КНДР баллистической ракете
Начало событий в новости КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Фото: Lee Jin-man / Reuters

Неопознанный объект, запущенный ранее с территории Северной Кореи, оказался баллистической ракетой. Данные о ее полете раскрыли в Минобороны Японии, передает агентство Kyodo.

Высота полета ракеты составила 800 километров, дальность — 500 километров. Она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пока ущерба для страны не зафиксировано. Японские власти уже заявили протест Северной Корее по дипломатическим каналам в Пекине.

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Это уже 14-е испытание вооружений со стороны КНДР с начала года. Последний раз Пхеньян испытывал новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность ядерного оружия, в апреле.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу. Политик встретился с командованием Корейской народной армии (КНА) во время военного парада. Выступая на мероприятии, Ким Чен Ын выразил желание КНДР сохранять «абсолютное преимущество» армии и «непрерывно улучшать» ее.

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Виктория Кондратьева
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