США успокоились из-за отсутствия военной поддержки Китая в адрес России

Reuters: администрация США не заметила получения Россией военной поддержки от КНР

Администрация президента США Джо Байдена успокоилась, не найдя подтверждений получения Россией военной или экономической помощи от КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленные американские источники.

Хотя некоторые американские представители все еще опасаются, что Пекин может оказывать Москве значительную поддержку в рамках российской спецоперации на Украине, пока реальных поводов для беспокойства не обнаружено. «Мы продолжаем следить за Китаем и любой другой страной, которая может оказать поддержку России или иным образом уклониться от санкций США и партнеров», — подчеркнули источники агентства.

Более того, китайские власти избегают заключения новых контрактов между государственными нефтеперерабатывающими компаниями и Россией, несмотря на готовность последней предоставить большие скидки.

При этом еще 22 апреля помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России. По его словам, Вашингтон подозревает, что поддержка со стороны Пекина оказывается как прямым, так и косвенным образом.