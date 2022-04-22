США заподозрили Китай в оказании поддержки российской армии

Заместитель советника президента США Сингх увидел признаки помощи России от армии Китая

Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон подозревает, что поддержка со стороны Пекина оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.

Позднее представитель Пентагона Джон Кирби высказал противоположную точку зрения. «Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России», — сказал он.

При этом 18 апреля Госдепартамент США предупредил Китай о том, что его ждут последствия со стороны Вашингтона и его союзников в случае военных поставок России и помощи Москве с обходом санкций. По словам представителя внешнеполитического ведомства Неда Прайса, в США пристально следят за возможной помощью Москве со стороны Пекина. При этом Прайс отметил, что пока США не видели подобных шагов.

У Китая свои интересы

Неприсоединение к санкциям против России и к «антироссийскому фронту» в целом выгодно Китаю, поскольку позволит не допустить сохранения прозападного мирового порядка. Об этом рассказал Иван Зуенко, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России. По его словам, в китайском экспертном обществе существует мнение, что Пекин может извлечь выгоду из нынешней нестабильности, результатом которой может стать реконфигурации мироустройства. «Это ведет к созданию подлинного многополярного мира, как говорят китайцы. И в этом подлинном многополярном мире Китаю будет уготовлена роль как минимум одного из мировых лидеров», — объяснил аналитик в ходе дискуссии в клубе «Валдай». При этом в китайском экспертном обществе есть и те, кто, наоборот, призывает к поддержке Соединенных Штатов в нынешнем кризисе. Сторонники подобных идей убеждены, что это позволило бы перечеркнуть последние несколько лет конфронтации с США и вернуться в «глобализованную семью народов».

19 апреля Китай запустил новый железнодорожный маршрут в обход России. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм. В сианьской компании международной логистики «Жуйан» отметили, что теперь эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся. «Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — добавил менеджер компании Джа Мин.

В Москве также звучат утверждения об отсутствии у Пекина планов активно поддерживать Россию. В частности, руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Иван Изотов отметил, что наивно думать, будто китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России. Он привел в пример автопром. Если китайские компании, например, организуют в России сервисное обслуживание, то «им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать», пояснил Изотов. Также представитель ТПП назвал наивными суждения, что в условиях, когда «от России отвернулась Европа», в страну резко хлынет поток техники из Китая.

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18 апреля японский политолог Дзюн Китамура указал, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США сильно обогащается на украинском конфликте, поэтому метод утверждения своей гегемонии чужой кровью будет и в дальнейшем активно тиражироваться Вашингтоном.

По мнению эксперта, кризис на Украине, и, возможно, на Тайване — это «неплохие истории» для Вашингтона. Из-за продолжающейся на Украине специальной операции мир ожидает еще один конфликт — между Китаем и Тайванем, отметил Китамура.

Он раскрыл черту, которая объединяет Россию и Китай — две страны хотят ослабить мощь США. «Вполне можно допустить, что администрация президента США Джо Байдена, в свою очередь, может попытаться использовать эти военные конфликты, которые можно назвать судьбоносными, с принципиально противоположной целью сохранения американской гегемонии», — добавил он.