Надежды россиян на Китай назвали наивными

В ТПП назвали наивными надежды на создание рабочих мест Китаем в России

Наивно думать, что китайские предприятия резко придут и создадут много рабочих мест в России, на это призвал не надеяться руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Иван Изотов в интервью РИА Новости.

Он привел в пример автопром. Если китайские компании, например, организуют в России сервисное обслуживание, то «им зачастую проще привезти своих сотрудников, которые это будут делать», пояснил Изотов. Также представитель ТПП назвал наивными суждения, что в условиях, когда «от России отвернулась Европа», в страну резко хлынет поток техники из Китая.

«Практически 80 процентов товаров европейских брендов собирается по лицензии в Китае, и для того чтобы Китай эту бытовую электронику поставлял, у него должно быть разрешение правообладателя», — сказал Изотов. Он добавил, что компании КНР дорожат своей репутацией в сфере прав интеллектуальной собственности.

Ранее Китай запустил новый железнодорожный маршрут в обход России. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм. Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые поезда Китай — Европа до этого проходили редко.