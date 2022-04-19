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Китай запустил новый железнодорожный маршрут в обход России

Сhina.org: Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию в обход России

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Китай запустил железнодорожный маршрут в Германию. По нему поезда смогут доехать до немецкого города Мангейм в обход России, уточняет Сhina.org.

Маршрут проходит через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию, пересекая Каспийское и Черное моря с помощью комбинированных железнодорожных и морских перевозок. 13 апреля из города Сиань по нему отправился первый поезд, нагруженный спортивными товарами.

Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые поезда Китай — Европа до этого проходили редко. В сианьской компании международной логистики «Жуйан» отметили, что теперь эффективность перевозок повысится, а расходы на них сократятся. «Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации», — добавил менеджер компании Джа Мин.

Ранее в США предупредили о возможности России обойти ограничительные меры из-за нежелания многих стран, в том числе Китая, вводить санкции. По мнению экспертов, Китай видит в России союзника в противостоянии США. Отмечается, что обе страны хотят разрушить установленные порядок и сделать так, чтобы Москва и Пекин взяла под контроль свои регионы.

Александра Качан
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