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В США сообщили о возможности России обойти западные санкции

WSJ: Россия может обойти ограничительные меры из-за нежелания многих стран вводить санкции

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Нежелание многих стран вводить санкции против России привело к расколу в мире, сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам автора статьи, это дает Москве возможность обойти ограничительные меры. Отмечается, что лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но им приходится сталкиваться с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

«Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру», — пишет издание.

В статье говорится, что Саудовская Аравия, будучи давним стратегическим партнером Соединенных Штатов, отказалась осуждать Россию и не последовала призыву американской стороны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

Также обозреватель подчеркнул, что Китай видит Россию как союзника в противостоянии США и их союзникам. «Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы», — говорится в материале.

По данным издания, вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году заставило некоторые страны думать, что Белый дом виновен в нарушениях суверенитета, против которых сам выступает.

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет сообщил, что антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы. «Пока прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий», — высказался министр.

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Марина Совина
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