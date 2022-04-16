В Эстонии захотели ужесточить санкции против России

Глава Минобороны Эстонии заявил об отсутствии желаемого эффекта от санкций против России

Антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет в интервью газете Handelsblatt, его цитирует РИА Новости.

По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы. «Пока прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий», — высказался министр.

Лаанет также выступил за ужесточение рестрикций, например, за ввод бойкота против российских нефти и газа. По его словам, Европа «финансирует» спецоперацию на Украине, продолжая закупать энергоносители у России.

Ранее стало известно о намерении Армении присоединиться к санкциям против России. Посол США в Армении Линн Трейси около месяца назад провела встречу с армянскими банками, на которой призвала их воздержаться от помощи России.

