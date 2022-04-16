В Эстонии захотели ужесточить санкции против России
Антироссийские экономические санкции подействуют спустя время, скоро они дадут эффект, который от них хотят. Об этом заявил глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет в интервью газете Handelsblatt, его цитирует РИА Новости.
По мнению Лаанета, прошло слишком мало времени, чтобы оценивать эффективность ограничительных мер, введенных США и Евросоюзом против Москвы. «Пока прошло лишь относительно короткое время, поэтому мы еще не видим желаемых последствий», — высказался министр.
Лаанет также выступил за ужесточение рестрикций, например, за ввод бойкота против российских нефти и газа. По его словам, Европа «финансирует» спецоперацию на Украине, продолжая закупать энергоносители у России.
Ранее стало известно о намерении Армении присоединиться к санкциям против России. Посол США в Армении Линн Трейси около месяца назад провела встречу с армянскими банками, на которой призвала их воздержаться от помощи России.