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Пентагон оценил сообщения о военной помощи России со стороны КНР

Представитель Пентагона Кирби заявил, что США не видят военной помощи РФ со стороны Китая

Фото: Lisa Ferdinando/ Global Look Press

Представитель Пентагона Джон Кирби заявило, что Соединенные Штаты не видят признаков военной помощи России со стороны Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не видим указаний на то, что Китай предоставляет военную помощь России», — сказал представитель ведомства.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх, напротив, заявил, что увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России. По мнению Вашингтона, поддержка оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжонпин рассказал, что США используют Украину в качестве площадки для противостояния с Россией, а поставляя оружие Киеву, Вашингтон хочет обострить и затянуть кризис.

Марина Совина
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