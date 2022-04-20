Объяснена выгода Китая от поддержки России и неприсоединения к санкциям

Аналитик Зуенко объяснил выгоду Китая от поддержки России и неприсоединения к санкциям

Неприсоединение к санкциям против России и к «антироссийскому фронту» в целом выгодно Китаю, поскольку позволит не допустить сохранения прозападного мирового порядка. Об этом заявил Иван Зуенко, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, в китайском экспертном обществе существует мнение, что Пекин может извлечь выгоду из нынешней нестабильности, результатом которой может стать реконфигурации мироустройства. «Это ведет к созданию подлинного многополярного мира, как говорят китайцы. И в этом подлинном многополярном мире Китаю будет уготовлена роль как минимум одного из мировых лидеров», — объяснил аналитик в ходе дискуссии в клубе «Валдай».

При этом в китайском экспертном обществе есть и те, кто, наоборот, призывает к поддержке Соединенных Штатов в нынешнем кризисе. Сторонники подобных идей убеждены, что это позволило бы перечеркнуть последние несколько лет конфронтации с США и вернуться в «глобализованную семью народов».

Однако в самом китайском правительстве предпочитают более компромиссную и взвешенную позицию, отметил Зуенко. «Китай поддерживает территориальную целостность Украины, не признает те процессы, которые происходят в Крыму и Донбассе. Но при этом осуждает расширение НАТО и считает, что украинский кризис вырос не на пустом месте и имеет достаточно серьезную подоплеку, которую нельзя недооценивать», — сказал он.

Ранее руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии Иван Изотов выразил уверенность, что КНР не поступит подло со своим северным партнером и не станет присоединяться к западным санкциям. Он напомнил о ряде китайских предпринимателей, которые хотят развивать отношения с Россией.