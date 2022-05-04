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Инвестиционный стратег назвал единственный способ повлиять на курс рубля

Стратег Веревкин пояснил, что на курс рубля может повлиять послабление в capital controls

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин назвал единственный способ повлиять на курс рубля в беседе с агентством «Прайм».

Как объяснил эксперт, в условиях контроля за движением капитала (capital controls) снижение ключевой ставки до 14 процентов годовых не сможет оказать должного влияния на российскую валюту. По его словам, с технической точки зрения курс стремится к уровню в районе 68 рублей за доллар. «Крепкий рубль по-прежнему не выгоден бюджету РФ, так что в ближайшее время стоит ожидать новых послаблений в capital controls. Это единственное, что сейчас может повлиять на курс рубля», — добавил он.

Веревкин пояснил, что укрепление рубля связано с изменениями в балансе спроса и предложения. Из-за падения импорта вследствие санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний спрос на доллар упал. Кроме того, Центробанк, будучи сильным покупателем, ушел с рынка, а среди россиян ажиотажа насчет покупки валюты нет. По прогнозу стратега, в первой половине мая укрепления рубля продолжится.

Ранее кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов заявил, что укрепление рубля в настоящее время немного искусственно. Официальный курс существует только для определенных операций, добавил он.

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Марина Совина
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