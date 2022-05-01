Экономист оценил укрепление рубля

Экономист Абрамов считает укрепление рубля искусственным

Укрепление рубля сегодня немного искусственно. Официальный курс существует только для определенных операций, оценил в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

Что влияет на укрепление рубля?

30 апреля стало известно, что российская валюта оказалась в числе лидеров роста и укрепления против доллара с начала 2022 года среди развивающихся валют. Рубль прибавил 6,2 процента по итогам торгов на Мосбирже. Наилучший результат продемонстрировал бразильский реал, подорожав относительно доллара на 14 процентов. В список лидеров также вошли: колумбийское песо — 2,5 процента, южноафриканский рэнд — 1,2 процента, мексиканское песо — 0,9 процента.

Это позитивная новость. Все в мире видят, что рубль даже в сложных ситуациях остается относительно стабильным. Но нужно понимать, что сегодняшний курс существует только для ограниченного количества операций Александр Абрамов Экономист

«Курс рубля сегодня немного искусственный, ведь он формируется на бирже. Если мы посмотрим сегодня на реалии, то увидим, что в кассах банков можно обменять доллар на 92 рубля, а не на 72, как показывает официальный курс», — сообщил экономист.

Основные причины укрепления рубля — это ограниченный спрос на доллары внутри страны и сохранение макроэкономической стабильности, считает Абрамов.

Что может повлиять на обвал рубля?

По словам эксперта, существуют факторы, которые могут и обрушить рубль.

Сегодня в российских активах заморожено 150-200 миллиардов долларов иностранных вложений, эти деньги просто лежат на счетах иностранных структур. Если иностранцы захотят выйти из России, то это обрушит курс рубля Александр Абрамов Экономист

«Частные лица тоже могут ослабить курс, если будет восстановлена полная конвертируемость рубля в банках. Мне кажется, если бы стали более либеральные операции с рублем с участием физических лиц, то на некоторое время российская валюта бы ослабла», — заключил Абрамов.

Ранее экономист сообщил о крахе евро в России из-за падения спроса на валюту. По словам эксперта, спрос сильно упал после введения санкций в отношении Москвы. Однако даже в сложившейся ситуации «крах евро» возможен только при распаде еврозоны. Такой сценарий допустим только при росте инфляции ЕС, который сподвигнет страны вернуться к использованию своих национальных валют.