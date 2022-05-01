Экономист констатировал крах евро внутри России

Экономист Тузов констатировал крах евро внутри России из-за того, что спрос на него упал

Директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов констатировал крах евро внутри России. Его слова приводит агентство «Прайм».

Как объяснил экономист, после введения санкций против России спрос на евро сильно упал. При этом предложение от экспортеров остается на высоком уровне. Это приводит к постоянному ослаблению европейской валюты к рублю.

«Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны», — сказал Тузов. Такое возможно в том случае, если рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам. Подобный процесс не может произойти быстро, так как выгода от еврозоны очевидна для большинства ее участников.

Фактически такое решение могут принять только Германия и Франция, потому что они являются основными экономиками, обеспечивающими европейскую валюту. При этом небольшие страны ЕС, скорее всего, страдали бы от высоких ставок при использовании займов в национальных валютах, предположил Тузов.

Ослабление евро заметили в Европе

Автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе предупредил, что евро может сильно пострадать в актуальной макроэкономической ситуации из-за более жесткой денежной политики США и зависимости Европы от поставок энергоносителей из России. Поэтому валюта на данный момент, по его словам, находится в ловушке.

Европейский центральный банк не способен контролировать ситуацию из-за кризиса, считает журналист. По его мнению, евро ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы доллару. «Он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим», — пояснил Мураторе.

Бывший главный экономист Deutsche Bank заявил, что евро становится наиболее нестабильной валютой. По его прогнозу, Европейский союз ждет длительная инфляция, которая способна «убить» валюту. Он также выразил мнение, что Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты, но не способен и не хочет изменить ситуацию.

Против перехода на евро выступили в Хорватии. Председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава считает, что введение валюты в качестве официальной в условиях нестабильности на мировых рынках, инфляции и экономического кризиса является контрпродуктивным. Переход Хорватии на использование евро в качестве официальной валюты запланирован на 1 января 2023 года.

Курс евро падал до 74 рублей

В феврале 2022 года инфляция в еврозоне достигла 5,9 процента. В марте, по предварительным подсчетам статистического ведомства Европейского союза, показатель увеличился до 7,5 процента и побил рекорд.

7,5 процента предварительно составила инфляция в ЕС по итогам марта

По мнению аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского, у Евросоюза мало инструментов для сдерживания роста инфляции. Сложившая экономическая ситуация грозит мировым кризисом, крахом евро и возвратом стран Европы к национальным валютам, считает он.

29 апреля курс евро опустился до 74 рублей впервые с марта 2020 года. Укрепление российской валюты произошло на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Тогда, под воздействием первых антироссийских санкций и существенного ослабления курса рубля, регулятор установил значение ставки на уровне 20 процентов годовых.