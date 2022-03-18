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Рост цен в Европе поставил абсолютный рекорд

Инфляция в ЕС выросла до рекордных 5,9 процента в феврале

Фото: Виктор Лисицын / globallookpress.com

Инфляция в зоне евро в феврале выросла до 5,9 процента в годовом выражении, что стало абсолютным рекордом с момента полноценного введения этой валюты в 2002 году, говорится на сайте Евростата.

Организация связывает такие показатели со стремительным ростом цен на энергоресурсы в Европе. В феврале цены на них взлетели на 3,12 процента. Самые высокие показатели по инфляции зарегистрированы в Литве (14 процентов), Эстонии (11,6 процента) и Чехии (10 процентов).

Для сравнения — инфляция в январе была 5,1 процента. Годовая инфляция в Европейском союзе составила 6,2 процента в феврале по сравнению с 5,6 процента в январе.

На фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами. «Украина — это один из крупнейших производителей продовольствия в мире, мы очень много импортируем с Украины. Это 52 процента импорта кукурузы, 19 процентов пшеницы, сегодня все блокировано... Это большая проблема для ЕС», — заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Регион готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности.

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Платон Щукин
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