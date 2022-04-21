Европе предрекли крах евро и возвращение национальных валют

Экономист Голубовский предрек крах евро и возвращение нацвалют стран ЕС

У Евросоюза мало инструментов для сдерживания роста инфляции. Сложившая экономическая ситуация грозит мировым кризисом, крахом евро и возвратом стран ЕС к национальным валютам. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Почему нестабилен евро?

Проблемы в европейской экономике продолжаются еще со времен греческого кризиса, начавшегося в 2010 году. Наиболее бедные страны справляются только за счет поддержки богатых соседей, считает экономист.

«Ни в коем случае не стоит вкладываться в евро, потому что дела очень плохи. Причем дела очень плохи давно, в финансово-банковской системе еще со времен долгового кризиса 2011-2012 годов ничего не улучшилось. Дисбалансы в экономике еврозоны только росли Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Суть проблемы Европы в том, что перед германским Центральным банком (ЦБ) колоссальная задолженность стран европериферии, главным образом ЦБ Италии. Германия финансирует, по сути, эту экономику за счет того, что Европейский Центральный банк (ЕЦБ) покупал итальянский долг. Без этого страны европериферии не смогли бы обслуживать свой долг. Самым слабым звеном была Греция, которая обанкротилась десять лет назад. За это время ситуация только ухудшилась», — сказал он.

Разгон инфляции

В феврале 2022 года инфляция в еврозоне достигла рекордных 5,9 процента, а в марте, по предварительным подсчетам статистического ведомства Европейского союза, показатель увеличился до 7,5 процента. Но бороться с проблемой классическими методами невозможно, считает Дмитрий Голубовский.

ЕЦБ не может поднять процентную ставку, потому что это убьет бюджеты этих проблемных стран Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Инфляция в Германии уже 7,3 процента официально, а реальная уже двузначная, если честно ее считать. Соответственно, незащищенные слои населения нищают, им нужна господдержка, а господдержка — это печать денег. Но печать денег в условиях, когда у вас двузначная инфляция — это значит провоцировать еще больший рост инфляции с риском перехода в гиперинфляцию, риском распада денежной системы и оттоком капитала из еврозоны», — утверждает аналитик.

Назад к национальным валютам

По мнению специалиста, начало спецоперации России на Украине стало триггером стремительного роста потребительских цен. Это грозит мировым кризисом и крахом европейской валюты, полагает он.

Европа катится на экономическое кладбище, причем процессы становятся необратимыми. Если все продолжится так, как сейчас, встанет вопрос о возврате к национальным валютам Дмитрий Голубовский аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Есть вероятность, что евро как валюта будет уничтожен в ближайшие годы. Я бы дал здесь вероятность 50 на 50 в ближайшие два года. Я бы вообще бежал из Европы, если там есть инвестиции. Там ситуация абсолютно безвыходная: инфляция будет расти, ставки расти не будут, деньги на депозитах сберечь будет невозможно. С учетом того, что для Европы российский рынок потерян, а покупательная способность самой еврозоны падает, спастись в каких-то индустриальных активах невозможно», — заключил Дмитрий Голубовский.

Ранее немецкий экономист Томас Майер заявил, что евро становится наиболее нестабильной валютой, а рекордная инфляция способна его «убить».

