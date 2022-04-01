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Рост цен в Европе побил рекорд

Инфляция в еврозоне в марте достигла 7,5 процента на годовом уровне

Фото: Eric Vidal / Reuters

Рост цен в еврозоне побил рекорд, достигнув в марте на годовом уровне 7,5 процента, свидетельствуют предварительные оценки европейского статистического ведомства Европейского союза.

В предыдущем месяце инфляция на годовом уровне достигала 5,9 процентов. Основной вклад в рост цен внесло подорожание энергии (44,7 процента), а также продукты питания, алкоголь и табачные изделия (5 процентов).

Из стран еврозоны самые высокие показатели инфляции фиксируются в Литве (15,6 процента), Эстонии (14,8 процента), Нидерландах (почти 12 процентов), Латвии (около 11 процентов), Испании (9,8 процента).

Инфляция растет также в Великобритании: как ожидается, в ближайшие месяцы может достигнуть восьми процентов. В России, согласно консенсус-прогнозу опрошенных ЦБ аналитиков, по итогам года предполагается рост индекса потребительских цен на 20 процентов.

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Платон Щукин
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