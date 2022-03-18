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Великобритания решила победить рост цен ростом цен

Bloomberg сообщил об идее Банка Англии бороться с инфляцией благодаря росту цен

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Растущие цены на энергоносители и сырье могут помочь победе над инфляцией, считает Банк Англии. Объяснение парадоксальной, на первый взгляд, позиции состоит в том, что подорожание энергии и материалов может замедлить рост, что, в свою очередь, должно сдержать цены в долгосрочной перспективе, сообщает Bloomberg.

Подобной аргументации Центробанк Великобритании придерживается уже некоторое время, и именно по этой причине он решил пока не рассматривать идею резкого повышения ставок. Судя по протоколу последнего заседания, ЦБ продолжит следовать плану, что инфляция может побороть сама себя.

Смысл заключается в том, что чем выше уровень инфляции, тем меньше становится покупательная способность населения. Обрушение спроса, рост безработицы и замедление роста не позволят компаниям серьезно поднимать цены. Рост цен на энергоносители будет подавлять рост спроса на иные товары и тем самым сдерживать инфляцию. В результате необходимости резкого повышения ставок нет — при условии контроля за инфляционными ожиданиями населения.

По итогам заседания 17 марта Банк Англии ожидаемо поднял ставку до 0,75 процента годовых с уровня в 0,5 процента. Нынешний уровень инфляции составляет 5,5 процента, а в ближайшие месяцы, как прогнозирует регулятор, он возрастет до примерно 8 процентов.

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Платон Щукин
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