Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немецкий экономист спрогнозировал крах евро

Немецкий экономист Майер предупредил Европу о длительной инфляции и крахе евро

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Евро становится все более неустойчивой валютой, заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По словам эксперта, Европейский союз ждет длительная инфляция, которая способна «убить» евро. Он отметил, что Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты, но не способен и не хочет изменить ситуацию.

Майер добавил, что инфляция будет иметь не только экономические, но и политические, социальные последствия. Это можно увидеть по примеру гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов XX века, уточнил немецкий экономист. «Она способствовала приходу к власти национал-социалистов», — подчеркнул эксперт. Люди начнут искать замену официальным деньгам, спрогнозировал Майер. Евро ждет крах, предупредил он.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

Ранее во время торгов в понедельник, 18 апреля, курс евро опустился ниже 83 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время для экономики России начинается непростой период структурных изменений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МИД России назвал условие для завершения спецоперации на Украине
МИД России назвал пять стран-гарантов для Украины
Немецкий экономист спрогнозировал крах евро
Канцлеру Германии предрекли отставку из-за поставок оружия Украине
В США захотели закрыть программу разработки подводных беспилотников
В США предложили пожить в «самом уединенном» доме мира
Экс-чиновник Украины рассказал о возможном местоположении Медведчука
В Греции заявили о приближении невыносимой ситуации из-за цен после санкций
Си Цзиньпин заявил о недопустимости выбрасывания какой-либо страны «за борт»
Объяснена причина сближения Польши и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.