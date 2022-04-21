Немецкий экономист спрогнозировал крах евро

Немецкий экономист Майер предупредил Европу о длительной инфляции и крахе евро

Евро становится все более неустойчивой валютой, заявил бывший главный экономист Deutsche Bank Томас Майер, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

По словам эксперта, Европейский союз ждет длительная инфляция, которая способна «убить» евро. Он отметил, что Европейский центральный банк продолжает печатать банкноты, но не способен и не хочет изменить ситуацию.

Майер добавил, что инфляция будет иметь не только экономические, но и политические, социальные последствия. Это можно увидеть по примеру гиперинфляции в Германии в начале 20-х годов XX века, уточнил немецкий экономист. «Она способствовала приходу к власти национал-социалистов», — подчеркнул эксперт. Люди начнут искать замену официальным деньгам, спрогнозировал Майер. Евро ждет крах, предупредил он.

Ранее во время торгов в понедельник, 18 апреля, курс евро опустился ниже 83 рублей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время для экономики России начинается непростой период структурных изменений.