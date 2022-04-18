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Курс евро опустился ниже 83 рублей

Курс евро опустился ниже 83 рублей во время торгов 18 апреля

Фото: Shutterstock

Во время торгов в понедельник, 18 апреля, курс евро опустился ниже 83 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. По данным на 13:30 по московскому времени курс снижался до 82,9 рубля (минус 2,83 процента). Доллар торгуется примерно по 79 рублей.

Курс евро с расчетами «завтра» упал на 2,04 рубля, до 83,31 рубля, следует из данных Московской биржи. В ходе торгов евро опускался до 82,9 рубля.

Фондовый рынок, открывшийся ростом, снизился. К 14:05 мск индекс Мосбиржи потерял 1,73 процента, а РТС — 0,32 процента. Баррель эталонной нефти Brent консолидируется около 111,40 доллара, рынок получает поводы для повышения, которые однако нивелируются дорогим долларом. Золото выросло до 1 994 долларов.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в настоящее время для экономики страны начинается непростой период структурных изменений. Вместе с тем глава ЦБ добавила, что российская банковская система «крепко стоит на ногах» и способна выдерживать серьезные удары.

Курс доллара от TradingView
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Платон Щукин
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