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Российский фондовый рынок открылся ростом

Торги на российском фондовом рынке 18 апреля открылись ростом

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Торги на российском фондовом рынке в понедельник, 18 апреля, открылись ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки. В начале торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,8 процента, индекс РТС прибавил 0,61 процента.

Стоимость актуальных фьючерсов на нефть марки Brent к утру понедельника выросла на 0,47 процента и составляет 112,23 доллара за баррель. Цена актуальных контрактов на североамериканский сорт WTI прибавила 0,42 процента и составляет 107,40 доллара за баррель.

С 18 апреля Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Однако финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы, начиная с 9 апреля текущего года.

После возобновления торгов динамику российского фондового рынка практически полностью определяют геополитические обстоятельства, то есть специфика введения и применения санкций западных стран.

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Платон Щукин
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