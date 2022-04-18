Банки возобновят продажу наличной валюты россиянам

Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту гражданам

Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Граждане смогут приобретать ее в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года, передает РИА Новости.

Однако финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля текущего года, постановил регулятор.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок операций с наличной валютой, подразумевающий ряд ограничений, на фоне высокой волатильности курса рубля. Так, гражданам с валютными счетами и вкладами гарантировали сохранность средств в валюте. Однако получить их в наличной форме можно в размере не более 10 тысяч долларов, объяснили в регуляторе. Эта мера действует до 9 сентября 2022 года.

С 11 апреля Центробанк отменил обязательную комиссию в 12 процентов за биржевые сделки с валютой.

17 апреля Банк России сообщил, что россияне могут перечислять денежные средства в рублях на свои счета, которые были открыты в зарубежных банках.

Россияне принесли в банки не более 330 миллионов долларов

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подсчитал, что россияне принесли в банки в период с 9 по 18 апреля не более 330 миллионов долларов, соответственно, эта сумма может выдаваться в кассах при покупке валюты.

330 миллионов долларов россияне принесли в банки в период с 9 по 18 апреля

В своих подсчетах эксперт основывался на том, что граждане в апреле 2021 года продали банкам 1,1 миллиард долларов наличной иностранной валюты, то есть в среднем 37 миллионов долларов в день. Однако сейчас население страны неохотно идет на такие сделки. Кроме того, Евросоюз и США ввели эмбарго на ввоз евро и долларов в Россию.

Сейчас физлица продают валюту очень неохотно. Также следует отметить, что спрос на валюту со стороны населения ослабляется из-за существенного сокращения выездного туризма Максим Осадчий начальник аналитического управления банка БКФ

По оценкам Центробанка, за март россияне забрали из банков валюту на сумму около 10 миллиардов долларов. Тенденция зафиксирована на фоне ограничений на операции с иностранной валютой, которые вводил регулятор.

Большинство россиян не имеют запасов валюты

Большинство россиян (55 процентов) не имеют запасов наличной иностранной валюты, показал опрос банка «Открытие». Чаще всего валютные накопления граждане хранят в долларах, передает ТАСС.

Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52 процента), меньше всего — на Северном Кавказе (32 процента). Большинство респондентов используют таки накопления в качестве подушки безопасности (66 процентов), 30 процентов расплачиваются наличными в поездках за рубеж, 14 процентов хранят их «на всякий случай» или в качестве сувенира.

45 процентов россиян имеют запасы наличной валюты, у 55 процентов ее нет. Среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72 процента) и евро (35 процентов). Наличные юани есть у 6 процентов опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3 процентов опрос банка «Открытие»

Опрос показал, что 47 процентов не собираются покупать наличную валюту, поскольку не видят в этом необходимости. 16 процентов покупали раньше, но не планируют делать этого сейчас. Только 7 процентов покупали валюту раньше и планируют продолжить в настоящее время.

Ранее исследование банка «Открытие» показало, что приобрести иностранную валюту на «черном рынке» готовы 13 процентов россиян. Большинство жителей России к покупке валюты с рук относится негативно.

36 процентов респондентов готовы делать это только в банках, так как опасаются подделки. 51 процент опрошенных уточнили, что вовсе не собираются менять валюту. Еще 9 процентов россиян готовы покупать валюту на «черном рынке» при лучшем курсе. Кроме того, 4 процента участников опроса заявили, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро.

