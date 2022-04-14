ЦБ оценил объем снятой россиянами валюты

ЦБ сообщил, что россияне в марте забрали из банков около 10 миллиардов долларов

За март россияне забрали из банков валюту на сумму около 10 миллиардов долларов, следует из оценок Центрального банка (ЦБ).

В докладе «Обзор рисков финансовых рынков» сообщается, что наибольший отток средств с валютных вкладов наблюдался с конца февраля до первой декады марта, но к концу месяца темпы его существенно снизились.

Тенденция зафиксирована на фоне ограничений на операции с иностранной валютой, которые вводил регулятор, объясняется в документе. ЦБ в марте устанавливал лимиты на снятия средств, они выдавались только в долларах.

Что касается рублевых средств, то их приток на депозиты «после значительного снижения рублевых обязательств банков перед населением в конце февраля» возобновился уже в марте на фоне роста процентных ставок. Он последовал за решением самого ЦБ в конце февраля об увеличении ключевой ставки до 20 процентов годовых.

В целом средства физлиц в банковском секторе сократились по итогам марта на 0,7 процента (минус 236 миллиардов рублей), сообщил Банк России.

«К началу апреля физические лица заместили часть оттока рублевых средств, которые сняли с банковских счетов

в конце февраля, в том числе за счет конвертации валюты», — сказано в документе.

Валютные ограничения, которые ЦБ вводил в марте, были смягчены в начале апреля. С 11 апреля можно получить наличными не только доллары, но и евро. С 18 апреля у банков вновь есть возможность продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля.

