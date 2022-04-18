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Россияне высказались о готовности покупать иностранную валюту на «черном рынке»

Большинство россиян заявили, что против покупать иностранную валюту на черном рынке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Приобрести иностранную валюту на «черном рынке» готовы 13 процентов россиян, об этом говорит опрос, проведенный банком «Открытие», пишет ТАСС.

Большинство жителей России к покупке валюты с рук относится негативно, уточнили в финансово-кредитном учреждении. 36 процентов респондентов готовы делать это только в банках, так как опасаются подделки. 51 процент опрошенных уточнили, что вовсе не собираются менять валюту. Еще 9 процентов россиян готовы покупать валюту на «черном рынке» при лучшем курсе. Кроме того, 4 процента участников опроса заявили, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро.

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Большинство (54 процента) россиян к действующим валютным ограничениям относятся нейтрально. 30 процентов считают их оправданными, так как это вынужденная мера. 16 процентов россиян высказались против и призвали отменить правила.

Исследование проводилось с 8 по 14 апреля. В нем приняли участие одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

В понедельник, 18 апреля, Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны.

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Марина Совина
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