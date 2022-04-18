Россияне высказались о готовности покупать иностранную валюту на «черном рынке»

Большинство россиян заявили, что против покупать иностранную валюту на черном рынке

Приобрести иностранную валюту на «черном рынке» готовы 13 процентов россиян, об этом говорит опрос, проведенный банком «Открытие», пишет ТАСС.

Большинство жителей России к покупке валюты с рук относится негативно, уточнили в финансово-кредитном учреждении. 36 процентов респондентов готовы делать это только в банках, так как опасаются подделки. 51 процент опрошенных уточнили, что вовсе не собираются менять валюту. Еще 9 процентов россиян готовы покупать валюту на «черном рынке» при лучшем курсе. Кроме того, 4 процента участников опроса заявили, что им все равно, где приобретать наличные доллары или евро.

Большинство (54 процента) россиян к действующим валютным ограничениям относятся нейтрально. 30 процентов считают их оправданными, так как это вынужденная мера. 16 процентов россиян высказались против и призвали отменить правила.

Исследование проводилось с 8 по 14 апреля. В нем приняли участие одна тысяча мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет по всей России.

В понедельник, 18 апреля, Центробанк возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны.