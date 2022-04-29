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Экономика

Курс евро упал до 74 рублей

Курс евро упал до 74 рублей впервые с марта 2020 года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Курс евро опустился до 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Это произошло впервые с марта 2020 года. К 14:00 по московскому времени европейская валюта подросла до 74,08 рубля.

Также во время торгов 29 апреля курс доллара снизился на 2,18 процента (до 70,52 рубля). В последний раз он падал ниже 71 рубля в ноябре 2021 года.

Курс доллара от TradingView

Укрепление рубля произошло на фоне решения Центробанка снизить ключевую ставку до 14 процентов годовых. Нынешнее снижение стало вторым подряд после резкого повышения ставки 28 февраля. Тогда, под воздействием первых антироссийских санкций и существенного ослабления курса рубля, регулятор установил значение ставки на уровне 20 процентов годовых.

По оценкам регулятора, годовая инфляция в России составит 18–23 процента в 2022 году. В 2023-м она снизится до 5–7 процентов и вернется к 4 процентам в 2024-м. В текущем году ВВП страны снизится на 8-10 процентов.

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Платон Щукин
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