Рубль оказался в числе лидеров роста среди развивающихся валют

Рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара среди развивающихся валют

Рубль оказался в числе лидеров роста и укрепления против доллара с начала 2022 года среди развивающихся валют. Об этом сообщает РИА Новости.

Наилучший результат продемонстрировал бразильский реал, подорожав на форексе относительно доллара на 14 процентов. Рубль прибавил 6,2 процента по итогам торгов на Мосбирже, колумбийское песо — 2,5 процента, южноафриканский рэнд — 1,2 процента, мексиканское песо — 0,9 процента.

Подешевели к доллару с начала года индийская рупия (на 2,3 процента), тайский бат (2,7 процента), турецкая лира (9,7 процента), аргентинское песо (10,8 процента), египетский фунт (14,9 процента).

Искандер Луцко из компании ITI Capital назвал главным фактором укрепления рубля приток экспортной выручки, который составлял в последние два месяца минимум 1,7 миллиарда долларов в день. В апреле рост российской валюты превысил 18 процентов, став единственной валютой в мире, которая за месяц укрепилась к доллару.

Эксперт указал, что курс доллара мог бы опуститься до 65 рублей и ниже, однако государство не заинтересовано в укреплении национальной валюты в силу ориентированности на экспорт и необходимости наполнения бюджета, в том числе за счет нефтегазовых доходов.

«Актуальность инвалюты снижается ввиду ограничений на движение капитала, а также других ограничений, в частности на поездки за рубеж, что в совокупности отражается в низком спросе на нее», — заключил Луцко.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила за сохранение свободно плавающего курса рубля. Она заявила, что в нынешних обстоятельствах на курс рубля в основном влияет внешнеторговое сальдо — разница между валютной выручкой экспортеров и потребностями импортеров.

