Набиуллина заявила о необходимости свободного курса рубля

Набиуллина выступила за сохранение свободно плавающего курса рубля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила за сохранение свободно плавающего курса рубля. Ее слова приводит РБК.

«[Курс] должен балансироваться в зависимости от того, сколько экспортеры продают, сколько импортеры покупают. При этом, конечно, ограничения по счету капитала ослабляют возможность финансовых рынков, финансовых потоков сглаживать колебания валютного курса», — объяснила Набиуллина необходимость свободного курса.

Она заявила, что в нынешних обстоятельствах на курс рубля в основном влияет внешнеторговое сальдо — разница между валютной выручкой экспортеров и потребностями импортеров. В нормальных условиях существенный вклад в формирование курса национальной валюты вносят инвесторы-нерезиденты, покупающие ее для последующих вложений в местные активы.

Заявление Набиуллиной прозвучали на фоне слов секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о необходимости построить финансовую систему, в которой рубль и его курс были бы обеспечены золотом и другими ценностями. Такой подход противоречит действующей в данный момент мировой финансовой системе, предусматривающей свободную конвертацию валют.

ЦБ установил свободно плавающий курс рубля в 2014 году, сохранив за собой право проводить валютные интервенции при сильной волатильности национальной валюты. Прежде ее курс зависел от стоимости бивалютной корзины, в которую входили доллар и евро.

