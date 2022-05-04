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Крупная российская авиакомпания перейдет на отечественную систему бронирования

S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов ОРС в октябре

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Один из крупнейших авиаперевозчиков России S7 Airlines перейдет в октябре с иностранной на российскую систему бронирования билетов. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что по итогам внутреннего тендера авиакомпания выбрала отечественную систему ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву).

Генеральный директор ОРС Александр Сизинцев рассказал, что авиаперевозчик уже провел испытания резервной системы бронирования на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Специалист добавил, что в настоящее время S7 Airlines уже подписала договор о переходе на ОРС, основные коммерческие условия уже согласованы. Переход на основную систему бронирования билетов планируется в октябре.

Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines предоставила туристам возможность оплачивать билеты частями. В соответствии с новым предложением пассажиры, оформляя заказ на сумму не более 40 тысяч рублей, должны оплатить только 25 процентов от общей суммы. 

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Валентина Процкова
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