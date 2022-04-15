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Российская авиакомпания предоставила возможность оплачивать билеты частями

В S7 предложили туристам оплачивать билеты частями в течение шести недель

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines предоставила туристам возможность оплачивать билеты частями. О новом предложении перевозчик объявил на своем сайте.

«Теперь оплатить билеты и дополнительные услуги можно по частям без комиссий и процентов», — говорится в сообщении компании.

В соответствии с новым предложением пассажиры, оформляя заказ на сумму не более 40 тысяч рублей, должны оплатить только 25 процентов от общей суммы. Далее каждые две недели остаток будет списываться с карты автоматически тремя равными долями. В итоге внести полную сумму можно в течение шести недель.

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Для того чтобы воспользоваться новой функцией, необходимо на этапе оплаты выбрать способ «Оплатить долями» и ввести номер телефона. В настоящее время опция доступна только на версии сайта для ПК. Позже она появится в мобильной версии и в приложении.

Ранее в марте представители туротрасли озвучили прогнозы по самому выгодному времени для приобретения авиабилетов на лето. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что, несмотря на высокий риск роста тарифов на перевозку, приобретать билет лучше ближе к дате вылета.

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Валентина Процкова
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