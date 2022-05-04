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Санду заявила о попытках Молдавии предотвратить дестабилизацию в Приднестровье

Президент Молдавии заявила о попытках правоохранителей предотвратить дестабилизацию в ПМР

Фото: Olivier Douliery / Reuters

Власти Молдавии предпринимают все усилия, чтобы предотвратить дестабилизацию обстановки на фоне инцидентов со взрывами в Приднестровье. Об этом заявила президент республики Майя Санду, пишет РИА Новости.

Как отмечает политик, молдавское руководство крайне обеспокоено случившимся. Правительственные аналитики убеждены, что за провокациями в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) стояли внутренние силы.

«Правоохранительные силы пытаются сделать все, чтобы предотвратить попытки дестабилизировать ситуацию», — заверила Санду.

24 и 25 апреля на территории Приднестровья произошло несколько взрывов. 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР в Тирасполе. Вскоре последовали взрывы у воинской части в Парканах. На следующий день были подорваны транслировавшие российское радио вышки связи в поселке Маяк.

Тирасполь обвинил Киев в причастности к терактам и объявил «красный» уровень террористической опасности. Кишинев отверг эти заявления, но указать на конкретных исполнителей не смог.

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Алевтина Запольская
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